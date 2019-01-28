Gemlik'te ihmal can alıyordu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir çocuk oynarken üç metrelik rögar çukuruna düştü.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki K.Ö, Hamidiye Mahallesi'nde uzun zamandır boş duran eski binanın bahçesinde oynarken, kapağı tam kapatılmayan rögarın içine düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 metre aşağı düşen çocuğu uzatılan merdiven ile çıkardı. Rögar kuyusundan çıkarılan K.Ö. hafif yaralandı. K.Ö, 112 ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatandaşlar, çocuğun basmasıyla birlikte rögar kapağının birden açıldığını ve 3 metre aşağı düştüğünü söyledi. Vatandaşlar, yanında çocuk parkı olan bir bölgede rögar kapağının açılmasına tepki gösterdi.