Gemlik'te inşaat atıklarına sıkı denetim

Ekipler, son günlerde vatandaşlar tarafından sıkça ihbar konusu olan inşaat atıkları için harekete geçti. Hamidiye Mahallesi Çağlayan Sokak, Orhangazi Caddesi, Umurbey, Kumla ve Avukat Özgür Aksoy caddelerinden gelen ihbarları değerlendiren Gemlik Belediye Zabıtası, bu bölgelere hafriyat dökenleri tespit edip, kaldırılması yönünde uyarılarda bulunurken, kaldırılmayanlara ise cezai işlem uyguladı.

5 bin ile 30 bin TL arası cezası var

Gemlik Belediye Zabıtası denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ve kötü görüntülerin oluşmasını engelleyeceklerini ifade ederken, Hafriyat dökülebilecek alanların kanun ile belirlendiği, bu kanuna uymayanlara 5 bin ile 30 bin lira arası ceza uygulanabileceğini belirtti. Vatandaşları ise bu konularda dikkatli olmaya davet etti.