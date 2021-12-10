İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gemlik'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BURSA (İHA) – Bursa’nın Gemlik ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü hafif yaralandı.

BURSA (İHA) – Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü hafif yaralandı. Devrilen servisin boş olması faciayı önledi.


Kaza, Fabrikalar yolu bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 S 7191 plakalı personel servisi ile bir otomobil çarpıştı. Kazada işçi servisi yan yatarken 2 sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 2 sürücü tedbir amaçlı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Personel servisinin boş olması ise büyük bir faciayı önledi. Bir süre kontrollü olarak verilen trafik, servis aracı ve otomobilin çekilmesiyle açıldı.


Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.