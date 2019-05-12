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Gemlik'te kaçak avcılığa bir darbe daha

Geçtiğimiz günlerde, Gemlik’te bulunan bir fabrikaya ait limana yapılan kaçak avcılık baskınının ardından, kaçak avcılığa yönelik çalışmalara devam edildi.

Geçtiğimiz günlerde, Gemlik'te bulunan bir fabrikaya ait limana yapılan kaçak avcılık baskınının ardından, kaçak avcılığa yönelik çalışmalara devam edildi.


Gemlik Körfezinde kaçak ağlarla, plakasız teknelerle yapılan avcılığa Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi ve Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan inceleme ve baskın sonrasında, kaçak av yapan tekneye el koyuldu. Kaçak ve plakasız tekne, Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekildi. Tekne ve teknenin içinde bulunan av malzemelerine ve ağlara el koyuldu.



Avcılıkla alakalı direkli tekneler ve gırgır tekneleri dışında av yasağının olmadığı kaydedildi. Balık neslinin üremesi adına başlayan yasakla alakalı olta balıkçılığı ve kıyı balıkçılığına yönelik engel de bulunmuyor.

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