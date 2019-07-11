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Gemlik'te kaçak yapıya geçit yok

Bursa’nın Gemlik Belediyesi ekipleri, Karacaali’de tespit edilen kaçak yapıyı yıktı.

Bursa'nın Gemlik Belediyesi ekipleri, Karacaali'de tespit edilen kaçak yapıyı yıktı.


İlçe sınırları içinde tespit edilen kaçak yapılar Gemlik Belediyesi tarafından yıkılıyor. Son olarak Karacaali Mahallesi'nde tespit edilen temeli atılmış kaçak yapı, belediye ekiplerince yerle bir edildi. Yıkım sırasında can ve mal güveliğine zarar gelmemesi için tedbir alan belediye ekipleri kaçak yapıyı kısa sürede ortadan kaldırdı.


Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kaçak yapının suç olduğunu hatırlatarak, “Her şeyden önce bu yapılar kanunlara aykırıdır ve cezai işlem gerektirir. Mühendislik hizmeti alınmadan, zeminin durumuna bakılmadan, kullanılan malzeme dikkate alınmadan üst üste yığılarak ‘ben yaptım oldu' şeklinde yükselen binalar hem içinde yaşayacak olana, hem çevresinde dolaşana, hem de ilçemize tehlike saçmaktadır. Aynı zamanda kentimizin yerleşim olarak bütünlüğü, estetik görüntüsü vardır. Yapılaşma yeri, park yeri, tarım alanı, kamp alanı bellidir. Gemlik Belediyesi olarak binlerce vatandaşımız kanuna uygun binalar yapıp düzenli olarak vergisini öderken bizlerin kaçak yapılara göz yumması her şeyden önce insanların hakkına girmek olur” şeklinde konuştu.

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