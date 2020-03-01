Gemlik'te kadın girişimciler faaliyetlerini hızlandırdı

Gemlik Belediyesi'nin de destekleriyle faaliyetlerini arttıran kadın girişimci dernekleri, dikkat çekici çalışmalara imza atıyor.

Bir yandan çeşitli eğitimler ile niteliklerini arttıran dernekler, diğer yandan birlikte katılacakları faaliyetlerde Gemlik ilçesini temsil etmeye hazırlanıyor. Küçük Kumla, Büyük Kumla, Narlı, Karacaali, Umurbey ve Güvenli kadın girişimci dernekleri faaliyetlerine hız verdi. Geçtiğimiz hafta Kumla'daki Gemlik Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda bir araya gelen Küçük Kumla Kadın Girişimci Derneği üyeleri, Bilişim ve Sosyal Medya Kullanımı üzerine sertifikalı eğitim programına katıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden 'Kadın için Teknoloji' projesi kapsamında devam eden 'Dijital Okur Yazarlık' eğitimine katıldı.

Öte yandan Gemlik'teki kadın girişimci dernekleri, Gemlik ilçesini temsil etmeye hazırlanıyor. Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 5-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Kahvaltı Fuarı'nda ilçeye ait yöresel ürünleri tanıtma fırsatı bulacak.