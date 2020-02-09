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Gemlik'te kapanan yollara anında müdahale

Gemlik Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe genelindeki kapanan köy yollarına müdahale ederek ulaşımın aksamamasını sağladı.


Gemlik Belediyesi, karla kaplanan köy yollarına anında müdahalede bulundu. Gemlik genelinde kapanan köy yollarına anında müdahale eden ekipler, bu köylerin merkezden bağlantısının kopmamasını sağlayarak olası bir olumsuz durumunda önüne geçmiş oldu. Cuma ve cumartesi günü etkisini gösteren kar yağışıyla beraber yolları kapanan Haydariye ve Fevziye köyünün yollarını tekrar açan ekipler, ihtiyaç halinde yedi gün ve yirmi dört saat teyakkuz halindeler. Gemlik Belediyesi karla mücadele ekipleri, 250 ton tuz, 5 kamyon ve tuzlama araçlarıyla beraber olası bir olumsuz duruma müdahale edilecek.

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