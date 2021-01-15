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Gemlik'te kar ulaşıma engel değil

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışından olumsuz etkilenen Hamidiye, Feyziye ve Şükriye mahallelerinde yol temizleme çalışması yaptı.


Gemlik genelinde kapanan kırsal mahalle yollarına anında müdahale eden ekipler, bu köylerin merkezden bağlantısının kopmamasını sağlayarak olası bir olumsuz durumun da önüne geçmiş oldu.


Cuma günü etkisini gösteren ve Salı gününe kadar aralıklarla sürmesi beklenen kar yağışıyla beraber yolları kapanan Feyziye ve Şükriye kırsal mahallelerinin yollarını tekrar açan ekipler, ihtiyaç halinde yedi gün ve yirmi dört saat teyakkuz halindeler. Olumsuz bir durum yaşanmaması için önlem alan ekipler, 2 Greyder 4, beko loder, 1 loder ve tuz atma aparatlarıyla beraber 2 traktörü hazır bekletiyor.

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