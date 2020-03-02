Gemlik'te Karsak Deresi beyaza büründü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Karsak Deresi gece geç saatlerde bembeyaz aktı.

Gece geç saatlerde civardaki işletme ya da işletmelerden dereye salındığı öne sürülen atık maddenin ardından dere yatağı beyaza büründü. Saatlerce bembeyaz akan dere sabah saatlerinde normale dönerken, derenin daha önce bu şekilde aktığı öne sürüldü. Olayın ardından Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri bölgede çalışma başlatarak, dere yatağına atık madde atan firmanın tespitine çalıştı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karsak Deresi'ni kirletenlere sert tepki gösterdi. Çevre kirliğiğine karşı hassasiyetiyle bilinen Başkan Sertaslan, "Karsak'ı bu hale getiren şeref yoksunu, seni elbet bulacağım. Biraz cesaretin varsa ben yaptım de, de ki canına okuyayım" dedi.

Sertaslan'ın paylaşımına çok sayıda beğeni yorum ve ihbar gelirken, bunun üzerine Sertaslan takipçilerine, "Ekipler kontrol etti. Şu an her şey normal. Belli ki herkes uyurken ayakta kalmış bu vicdansızlar. Ama elbet bulacağım ve hesabını soracağım" cevabını verdi.

Sertaslan'ın paylaşımına bir cevap da, başkanı olduğu Gemlik Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından geldi. Belediye ekiplerin hemen harekete geçtiğinin belirtildiği paylaşımda şu ifadelede yer verildi;

"Başkanım, ekiplerimiz hemen harekete geçerek Orhangazi - Gemlik sınırından itibaren dere yatağını ve fabrikaların çıkış bölgelerini kontrol etti. Kontrollerimiz sıkça devam edecektir."