Gemlik'te kavşak ve orta refüjler rengarenk

Bu kapsamda Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin daha estetik görünüme kavuşması için kavşak ve orta refüjlerde mevsimlik çiçeklerin dikimi yapılıyor. Kentin muhtelif alanlarında yer alan döner kavşaklarda gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında, horozibiği ve kadife gibi çeşitli süs bitkileri kullanılıyor. Rengârenk çiçekler özellikle orta kavşaklarda perspektif olarak dizayn ediliyor. Çevre yolu güzergâhı ve şehir merkezi üzerinde yer alan kavşak ve orta refüjlerde başlayan çalışmanın ilerleyen günlerde dinlenme alanlarında da devam edeceği bildirilirken, ana arterler üzerinde de estetik bir görüntü oluşmaya başladı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Ekiplerimiz kavşaklarda ve orta refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarına devam ediyor. Mevsime uygun çeşitli süs bitkileri toprakla buluşturuluyor. Amacımız kent estetiğine daha güzel bir görüntü kazandırmak" diyerek çiçeklendirme çalışmalarının farklı bölgelerde devam edeceğini belirtti.