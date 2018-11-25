Gemlik'te klimalı otobüs durağı dönemi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatandaşlardan gelen talep üzerine Belediye Başkanı Refik Yılmaz ilçeye klimalı otobüs durağı yaptırdı.

Gemlik ilçesinde yaşayan vatandaşlar, belediye başkanından yoğun olarak kullanılan otobüs duraklarına klima yerleştirilmesini istedi. Vatandaştan gelen talebi değerlendiren Belediye Başkanı Refik Yılmaz, en sık kullanılan otobüs durağına klimalı durak yaptırdı. İki ayrı bölümden oluşan 18 metre uzunluğundaki klimalı duraklar ilçeye kamyonlarla getirildi ve önceden belirlenen yere vinç yardımıyla yerleştirildi. Özellikle mesai saatleri bitiminde yaz ve kış sürekli vatandaşların yoğun olarak yer aldığı merkezdeki klimalı otobüs durakları vatandaşların hizmetine girerken, İskele Meydanı'ndaki işçi servis güzergahına da durak konuldu.