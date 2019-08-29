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Gemlik'te korkutan yangın

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir ikamette çıkan yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir ikamette çıkan yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların mahalleyi ve çevreyi sarması ile mahallede kısa süreli panik yaşanırken, itfaiye ekipleri daire yangınına yan binalara sıçramadan müdahale etti. Emniyet ekipleri itfaiye ekipleri çalışırken çevrede tertibat aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında dairede çıkan yangın söndürüldü. Suriyeli aile korku dolu bakışlarla yangına müdahaleyi izlerken, dar sokağa rağmen itfaiyenin hızlı çalışması kısa sürede yangının sönmesini sağladı.


Yangından kısa süre önce evden karı-koca kavgası ve eşyaların kırılma sesini duyduklarını söyleyen komşular, kavgadan bir süre sonra ise yangının başladığını ileri sürdü.

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