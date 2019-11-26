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Gemlik'te korkutan yangın

Bursa’nın Gemlik ilçesinde İstiklal Caddesi üzerinde bir binada çıkan yangın korkuttu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde İstiklal Caddesi üzerinde bir binada çıkan yangın korkuttu.


Yangın, Menekşe Sokak'ta bulunan bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömürlükte bulunan kağıtların tutuşmasından dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. En işlek caddelerden bir tanesinden dumanlar çıkması üzerine vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

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