Gemlik'te kuaförler dezenfekte edildi

Gemlik Belediyesi, faaliyet gösteren kuaförlerin dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kuaförlerin dezenfekte çalışmalarını Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da yerinde incelerken, kendisine CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da eşlik etti. Cumartesi ve pazar günü, farklı mahallelerde dezenfekte çalışmaları devam ederek, güvenli bir şekilde açılışa kuaförlerin hazırlanacağı belirtildi.

Konu ile alakalı değerlendirme yapan CHP Milletvekili Kayışoğlu; ''Gemlik Belediyemizin yaptığı çalışmalara bizler de eşlik etmeye geldik. Kuaförler iki ay aradan sonra açılacaklar. Gemlik'te 198 işyeri varmış bu kapsamda, hepsinin dezenfekte işlemlerini Belediyemiz yapacak. Covid-19 salgını boyunca vatandaşın yanında ter aldılar'' şeklinde konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan; ''Hep söylüyorum, belediyeler ne yaparsa yapsın, vatandaşın alacağı önlemler daha önemlidir. Gemlik'te çok sayıda yere göre daha duyarlı hemşerilerimiz. Market sıraları ve sokağa çıkma ile alakalı da biraz dikkat edersek daha başarılı olacağız. Kuaförlerimizin, dezenfekte konusunda endişeleri vardı. Bizler bugün sağlık müdürlüğümüz aracılığı ile esnaf odamızdan aldığımız liste ile gidip işyerlerini ziyaret ettik ve dezenfeksiyon ihtiyacımızı karşılamayı amaçladık. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmasını istiyorum'' dedi.