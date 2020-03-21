İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gemlik'te Kur'an kurslarında uzaktan eğitim

Gemlik müftülüğüne bağlı hafızlık Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler virüs nedeniyle ara verilen eğitim döneminde, derslerine ilk günden itibaren uzaktan eğitimle devam ediyorlar.

Gemlik müftülüğüne bağlı hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler virüs nedeniyle ara verilen eğitim döneminde, derslerine ilk günden itibaren uzaktan eğitimle devam ediyorlar. Gemlik müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Coronavirüs tedbirleri kapsamında hafızlık Kur'an kurslarımızda eğitime ara verilmesi sonrasında uzaktan eğitim yoluyla hafızlamızın ezberlerini dinlemeye devam ediyoruz. Gemlik'te bulunan Mevlana Hafızlık Kur'an Kursu ve Amine Hatun Hafızlık Kur'an Kursumuzun öğrencileri, hocalarına telefonla görüntülü olarak derslerini dinletmeye devam ediyorlar. Bu süreçte öğrencilerimizin ders kaybı yaşamaması için Kur'an kursu hocalarımız elinden geleni yapmaktadırlar. Bu anlamda hocalarımıza, öğrencilerimize ve hassasiyet gösteren öğrenci velilerimize Gemlik Müftülüğü olarak teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Rabb'im en kısa zamanda bu zor günleri atlatmamızı nasip etsin"

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.