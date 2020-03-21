Gemlik'te Kur'an kurslarında uzaktan eğitim

Gemlik müftülüğüne bağlı hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler virüs nedeniyle ara verilen eğitim döneminde, derslerine ilk günden itibaren uzaktan eğitimle devam ediyorlar. Gemlik müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Coronavirüs tedbirleri kapsamında hafızlık Kur'an kurslarımızda eğitime ara verilmesi sonrasında uzaktan eğitim yoluyla hafızlamızın ezberlerini dinlemeye devam ediyoruz. Gemlik'te bulunan Mevlana Hafızlık Kur'an Kursu ve Amine Hatun Hafızlık Kur'an Kursumuzun öğrencileri, hocalarına telefonla görüntülü olarak derslerini dinletmeye devam ediyorlar. Bu süreçte öğrencilerimizin ders kaybı yaşamaması için Kur'an kursu hocalarımız elinden geleni yapmaktadırlar. Bu anlamda hocalarımıza, öğrencilerimize ve hassasiyet gösteren öğrenci velilerimize Gemlik Müftülüğü olarak teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Rabb'im en kısa zamanda bu zor günleri atlatmamızı nasip etsin"