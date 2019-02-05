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Gemlik'te mermer fabrikasında yangın

Gemlik’te bir mermer fabrikasında çıkan yangında bir kişi zehirlenirken, fabrikanın dinlenme salonu kullanılamaz hale geldi.

Gemlik'te bir mermer fabrikasında çıkan yangında bir kişi zehirlenirken, fabrikanın dinlenme salonu kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Bursa Yalova yolu üzerinde bir mermer fabrikasında çıkan yangın korku ve paniğe sebep olurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi. Yangın sonrası fabrikanın misafirhane olarak kullanılan kısmı kullanılamaz hale geldi. Metehan T. isimli fabrika çalışanı dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


Yangının çıkış sebebi ile alakalı polis ekipleri tahkikat başlattı.

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