Gemlik'te mesire alanına ulaşmak artık daha kolay

Gemlik Belediyesi, ulaşım konusundaki ihtiyaçları gidermeye devam ediyor. Vatandaşlardan çok sayıda şikâyet alan ve mesire alanına gitmek için navigasyon yönlendirmesinin gösterdiği 2 bin 500 metrelik toprak yolda sathî asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'te bir sorunu daha çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, “Sıkıntılı yollarda çalışmalarımızı devam ediyor. Köyler ve caddelerimizde yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Hafta sonu binlerce kişiyi ağırlayan Gemlik Mesire Alanımızda ulaşım konusunda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırırken, tek kanaldan ulaşımını sağlayan köylülerimize alternatif bir yol daha kazandırdık. Bu yolla ilgili görev sürecimiz boyunca çok sayıda şikâyet almıştık. Özellikle navigasyon kullanıp Gemlik Mesire Alanına gitmek isteyen vatandaşlarımızın toprak olan bu yola yönlendirilmesi sonucu vatandaşlarımız risk altındaydı. Biz bu riski ortadan kaldırırken, yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki yolu tamamen sathî asfalt ile kaplayarak hem mesire alanımıza gelenlere, hem de köylülerimize yeni alternatif bir güzergâh hazırladık” ifadelerini kullandı.