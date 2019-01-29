Gemlik'te metruk binalar yıkılıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde metruk binalar yıkılıyor.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam ediyor. Bir yandan kaçak yapılarla mücadele eden ekipler, diğer yandan da âtıl durumda bırakılmış, tehlike saçan ve madde bağımlılarının mekânı haline gelen metruk binaları yıkıyor.

Tespit edilen binaların birçoğunun kamulaştırıldığını, başta yeşil alan olmak üzere çiçeklendirme ve yeniden yapılandırma çalışmalarının yapılacağının altını çizen Belediye Başkanı Yılmaz, “Bir yandan modern Gemlik´i inşâ etmek için ciddî çalışmalar yürütürken, diğer yandan da kötü görüntüleri tek tek ortadan kaldırıyoruz. Bazı mahallelerde sahipleri tarafından terkedilmiş, içerisinde kimsenin oturmadığı, bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuş pek çok bina bulunuyor. Dolayısıyla, insanlarımızın yaşadığı bölgelerde yıkılma tehlikesi bulunduğu için, can ve mal güvenliği açısından ciddi tehlike arz ediyor. Boş oldukları için bazı kişiler tarafından kötü maksatlarla için kullanılabiliyor. Gemlik Belediyesi olarak bu tür binaları yıkıyoruz” dedi.