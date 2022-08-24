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Gemlik'te motor kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen motor kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen motor kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kumla çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada bir motosiklet kargo kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan gençler kaldırıma savrulurken, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Gemlik Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bursa Şehir Hastanesi'ndeki ağır yaralı Mehmet Yavuz müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Bekir Yavuz'un ise Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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