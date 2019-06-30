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Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, bir pizza firmasına ait motokurye Kumla Atamer kavşağında bir otomobil ile çarpıştı. Kazada motosikletli yaralanırken motosiklet kullanılamaz hale geldi. 112 acil ambulansı tarafından hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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