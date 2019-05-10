Gemlik'te Müftülükten ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

Bursa'nın Gemlik ilçesinde müftülük ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yaptı.

Müftülük Gemlik'te bulunan ilk ve orta dereceli okulların yöneticileri ile iletişime geçip okullarda aciliyeti bulunan ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit etti. Müftülük ailelerle iletişime geçerek, kendilerine verilen çeklerle mağazalarda istedikleri gibi giyinmelerini sağlıyor.

Müftülüğün bu sene ikincisi düzenlenen organizasyonda birçok öğrenci giydirilirken, bir kısmına da gıda yardımında bulunuldu.

Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, bu yardımların yıl boyu devam ettiğini, zaman zaman örnek ve teşvik amacıyla kamuoyuyla paylaşıldığını ifade etti.

Daima yoksul öğrencilere ve ailelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Şavlı, Türkiye Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi ve Gemlik İlçe Müftülüğü tarafından yapılan bu çalışmaların artarak devam edeceğini bildirdi.