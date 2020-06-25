Gemlik'te okullar dezenfekte ediliyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sınav öncesi sınıflar dezenfekte edilirken, Devlet Hastanesi'ne malzeme desteği sürüyor.

Gemlik Belediyesi, koronavirüsle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Salgının hız kazandığı nisan ve mayıs aylarında pek çok kamu kurumunu dezenfekte eden, yaklaşık 250 bin maskeyi Gemliklilere ücretsiz ulaştıran, 3500'den fazla aileye erzak desteği sağlarken 65 yaş üzeri ve sokağa çıkması kısıtlanan binlerce vatandaşın evine hizmet götüren Gemlik Belediyesi, sınav döneminde sınıfları dezenfekte etmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi 21 okulda, 365 salon ve merdivenler, lavabolar gibi ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediliyor. Öte yandan sınıflar, sınavdan sonra da dezenfekte edilerek Pazar günü gerçekleşecek oturumlara da hazır hâle getirilecek.

Dezenfekte ve temizlik işlemlerinin yanı sıra Gemlik Devlet Hastanesi'ne malzeme desteği de sürüyor. Daha önce ilk partisi teslim edilen malzemelere ek olarak cerrahi maske, siperlik ve koruyucu gözlük gibi malzemeler hastane yetkililerine ulaştırıldı. Böylece 5 bin 400 adet cerrahi maske, 12 bin adet lateks eldiven, bin 500 adet koruyucu başlıklı tulum, 763 adet FFP2 ve FFP3 maske, 1008 adet koruyucu gözlük ile 1000 adet yüz siperliği, 50 litre el dezenfektanı hastane çalışanlarına hediye edilmiş oldu

Üniversite imtihanlarının güvenlik ve sağlıklı ortamlarda yapılmasına özen gösterdiklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz cumartesi sınav öncesi ve imtihandan sonra pazar günü için temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Gençlerimiz üniversite sınavına virüslerden arınmış ortamlarda girecekler. Tabiî onların da sağlık tedbirlerine uymaları gerekiyor. Öte yandan devlet hastanesine daha önce gerçekleştirdiğimiz malzeme desteğimizi de tekrarladık. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan kıymetli sağlık emekçilerimize ne kadar destek olsak azdır. Gemlik Belediyesi olarak çalışmalarımız aralıksız devam edecek.”