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Gemlik'te "önce yaya"

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, yaya geçitlerinin yenilenmesi için çalışma başlattı.


Gemlik Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yaya geçitleri boyanırken, ''Önce yaya'' logosu da yaya geçitlerine işlendi. "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak kabul edilen 2019 yılını hatırlatan emniyet yetkilileri, vatandaşlara ve sürücülere yaya önceliği ile alakalı bilgilendirme yaptı. Gemlik'te yapılan uygulamaya trafik şubesinden personeller katılırken, ilçenin farklı noktalarında da çalışmalar devam etti. Yıl boyunca yaya önceliği ile alakalı çalışmaların devam edeceği vurgulanırken, ilçede bulunan sürücülerden de yayalara önem vermeleri istendi.

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