İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gemlik'te park lambaları yenileniyor

Gemlik Belediyesi bir yandan çocukların oynayabilmesi için ilçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ederken, diğer yandan da mevcut parkları yeniliyor.


Eski ve yıpranmış parklara yeni bir görünüm kazandırmak için harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta Cumhuriyet ve Hamidiye mahallelerinde bulunan 10 çocuk parkının eskiyen aydınlatma sistemlerini, modern aydınlatma sistemleri ile değiştirerek park ve park çevrelerinin daha görünür olmasını sağladı.


Göreve geldikleri günden itibaren Gemlik'te ki yeşil alanları halkın kullanımına yakışır hale getirmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Refik Yılmaz, parklarda süren yenileme çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bakım ve onarım çalışmalarına halkın da koruyarak destek vermesini isteyen Başkan Yılmaz, “Belediye olarak bizler en iyi hizmeti sunmakla görevliyiz ancak vatandaşlarımız da park ve yeşil alan gibi kamuya açık bölgeleri koruyarak ve temiz tutarak bizlere destek olabilirler” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.