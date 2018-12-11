Gemlik'te park lambaları yenileniyor

Eski ve yıpranmış parklara yeni bir görünüm kazandırmak için harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta Cumhuriyet ve Hamidiye mahallelerinde bulunan 10 çocuk parkının eskiyen aydınlatma sistemlerini, modern aydınlatma sistemleri ile değiştirerek park ve park çevrelerinin daha görünür olmasını sağladı.

Göreve geldikleri günden itibaren Gemlik'te ki yeşil alanları halkın kullanımına yakışır hale getirmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Refik Yılmaz, parklarda süren yenileme çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bakım ve onarım çalışmalarına halkın da koruyarak destek vermesini isteyen Başkan Yılmaz, “Belediye olarak bizler en iyi hizmeti sunmakla görevliyiz ancak vatandaşlarımız da park ve yeşil alan gibi kamuya açık bölgeleri koruyarak ve temiz tutarak bizlere destek olabilirler” dedi.