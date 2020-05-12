Gemlik'te parklar çocuklar için hazır

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altındaki milyonlarca genç ve çocuğa bir günlük izin geldi. Sokağa çıkma izni iki grup halinde uygulanacak. Yaklaşık bir aylık yasağın ardından 0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesinde dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkacak. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzun süre sonra yeniden sokağa çıkacak 0-14 yaş arasındaki çocuklar için önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm mahallelerdeki dinlenme alanları, oyun parkları ve site içlerindeki parklarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapan ekipler, bu alanları 14 yaş altı çocuklar için temiz ve güvenli hale getirdi. Sokağa çıkacak çocuklar, ilçe genelindeki yüzlerce parkta sağlıklı ve güvenli şekilde vakit geçirebilecek.

Sokağa çıkacak çocukların sağlık tedbirlerine uymalarını rica eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'te korona virüse karşı mücadelenin güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Başkan Sertaslan, "Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan 65 yaş üzeri büyüklerimiz için ilçemiz sahilinde müzik dinletisi gerçekleştirmiş, Anneler Günü vesilesiyle hanımlara da çiçek takdim etmiştik. Bu kez haftalar sonra sokağa çıkacak genç ve çocuklarımızı unutmadık. İlk iş olarak çocukların sağlıklı ve keyifli şekilde vakit geçirmeleri için parklarımızı dezenfekte ettik. Aileler, mikroplardan arınan tüm parklarımızda çocuklarıyla birlikte güvenle vakit geçirebilirler. Tabii ki korona virüsle mücadele kapsamında rehavete kapılmamalı, sosyal mesafe ve diğer sağlık tedbirlerine uymaya özen gösterilmeli. Biz de Gemlik Belediyesi olarak dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.