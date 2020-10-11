Gemlik'te pentatlon coşkusu

Bursa'da düzenlenen Modern Pentatlon Turnuvası'nda 132 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediye Spor Kulubü, İlçe Spor Müdürlüğü ve Modern Pentatlon Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Modern Pentatlon turnuvası Gemlik'te gerçekleşti. Beş farkı ilden 132 sporcuya ev sahipliği yapan müsabakada heyecan dolu dakikalar yaşandı. Turnuvaya Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Modern Pentatlon Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda sporsever katıldı.

Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi yüzme havuzunda U9 yaş kategorisi 50 metre yüzme ile başlayan turnuva sırasıyla U11, U13, U15, U17 ve 100 metre yüzmede ise U19, Master A - B ile büyükler kategorisinde devam ederken, sporcular adeta zamanla yarıştı.

Modern Pentatlon turnuvasının ikinci ayağında ise koşu yarışlarında kıyasıya rekabet yaşandı. U9 400 metre yarışlarıyla başlayan yarışlar, sırasıyla U11, U13, U15 400 metre ve U17, U19 Master A - B ile büyükler kategorisinde 800 metre ile devam etti. Eforun ve temponun yüksek olduğu turnuvada dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, Gemlik olarak güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, “Gemlik sadece futbol ve basketbol değil; tırmanma yarışları, motokros ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yapıyor” dedi.