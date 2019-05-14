Gemlik'te ramazan bir başka güzel

Gemlik Belediyesi'nin bolluk ve bereket ayı ramazanda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekişmesi amacıyla organize ettiği etkinlikler, oruç ibadetini yerine getirip, iftar açan Gemliklilere keyifli saatler yaşatıyor.

Gemlik Bölge Parkında oluşturulan meydanda ramazan kültürünü yansıtan birbirinden renkli faaliyetler Gemlikliler tarafından yoğun ilgi gördü. Ramazan kültürünü yansıtan, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, orta oyunları ve çocuk tiyatrolarının yanı sıra hediyelik eşyaların satıldığı dükkânlar da büyük beğeni topladı. Ramazan şenliklerine ailecek gelen Gemlikliler, etkinlikleri keyifle izleyip, yöresel lezzetler ve hediyelik eşyaların satıldığı dükkânlardan alışveriş yaparak, hoşça vakit geçirdi.

Etkinliklerin açılış programına katılan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ramazan ayının manevi ruhuna uygun şekilde oluşturulan stantları gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. Ramazan ayının, sadece oruç, iftar, sahur, teravih ayı değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu hatırlatan Başkan Sertaslan, Gemlikli hemşerilerinin ramazan aylarını kutlayarak tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni etti.