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Gemlik'te sahile kadın cesedi vurdu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sahile vuran kadın cesedi polis ekiplerini harekete geçirdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahile vuran kadın cesedi polis ekiplerini harekete geçirdi.


Gemlik ilçesinde sahilde gezen vatandaşlar, cansız bir kişinin suyun içinde olduğunu gördü. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, iskele bölgesinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Kıyıya vuran cesedin bir kadına ait olduğu belirlenirken, kimliği araştırılıyor. Ayrıca daha önceki kayıp vak'aları tek tek değerlendiriliyor.

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