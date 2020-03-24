İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gemlik'te sevgili cinayetinde gözaltı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde biri kadın iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde biri kadın iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.


Gemlik Serbest Bölgede bir fabrikada meydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman K., önce sevgilisi Özlem M.'yi, ardından kendini silahla vurmuştu. Alınan bilgiye göre, Serbest Bölgede bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Özlem M.'yi 'iş müracaatında bulunacağım' diyerek oyalayarak çelik kapıyı açtıran ve Osman K.'nin içeri girmesini sağladıktan sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen Ö.C. isimli şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından Bursa merkezde yakalanarak Gemlik'e getirildi. İlçe emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi.


Kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden Özlem M. ve Osman K.'nin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.