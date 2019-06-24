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Gemlik'te silah operasyonu

Gemlik’te silah kaçakçısına yapılan operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ile fişekleri ele geçirildi.

Gemlik'te silah kaçakçısına yapılan operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ile fişekleri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa Gemlik ilçesinde silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler havadan yapılan takipler sonucu operasyon düzenlendi. Kayhan Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında 4 ruhsatsız tabanca ile 79 adet 9 milimetre çapında, 27 tane de 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılarak silahlara el konuldu.

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