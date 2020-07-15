Gemlik'te tekne sorununa belediye çözümü

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, teknelerin güvenli olarak saklanabileceği tekne park konusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu ve Sahil Güvenlik Bot Komutanı Emre Yazar, kayık ve tekne sahipleriyle Kumla İskelesinde bir araya geldi. Sertaslan, tekne ve kayık sahiplerinin yıllardır tonozla bırakılan teknelerin toplanacağı endişesi duyduklarını belirtirken, “Biz sahil güvenlik komutanlığı ve liman başkanlığıyla beraber kötü duygu ve olumsuz düşüncelerden kurtarmak ve yasal mevzuata aykırı olan bu işi temize çıkartmak için inşallah bir çözüm üreteceğiz. Gemlik, Bursa'nın 116 kilometrelik sahil şeridinin 35 bin 700 metresine sahiptir. Teknecilik yapmak için en uygun yer Kumla, Narlı ve Karacaali'dir. Kurşunlu ve Mudanya bölgesi bizim kadar şanslı değil. Ancak bu şansı Kumla'da kötüye kullanmışız. Bugün yerine 30 sene önce belediye başkanı olsaydım, sahil şeridindeki yüksek katlı binalar olmaz, bu tekneler ise insanların kulaç atma alanlarında bağlı olmazdı” dedi.

Toplamda 394 teknenin bağlı olduğunu belirten Sertaslan, "Gemlik'te yaşayan 113 bin vatandaşın denizden faydalanması hakkıdır. Plaj dediğimiz yerde tekneler bağlı durduyor. 10 bölge belirlendi. Bu bölgeye zincir çekilerek tekneler birbirine değmeyecek şekillerde bağlanacak. Bu konuda belediye izin verilmesi takdirde üstüne düşeni yapacak. Sizlerde maliyetine ortak olacaksınız. Bu meseleyi bu şekilde çözerken, hem tekne sahipleri hem de o teknelerin verdiği sıkıntı yüzünden yüzerken can güvenliği tehlikesi yaşayan vatandaşlarımız da mutlu olacak" şeklinde konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tekne park için çalışmaların başladığı müjdesini vatandaşlara aktarırken, “Kumla'da tekne park yapmak için çalışmalarımıza başladık. Araziler konusunda arayışlarımız devam ediyor. Tekne parkında tekneleriniz sadece dört ay değil, on iki ay boyunca güvende olacak. Yıllık bakım yapmak yerine belki dört yılda bir bakım yapacaksınız. O zaman sorunu geçici değil kalıcı olarak çözeceğiz” dedi.