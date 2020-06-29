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Gemlik'te traktör ile minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde traktör ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde traktör ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir traktör ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.


Her iki araçta zeytinlik alana uçarken, kazada araçların sürücüleri ile traktörde bulunan 2 kişi ve minibüste bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye kurtarma, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, jandarma ekipleri ise kontrollü bir şekilde trafiğin akışını sağladı. Yaralılar kontrol amaçlı çeşitli hastanelere kaldırılırken, minibüs ve traktör çekici yardımı ile otoparka çekildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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