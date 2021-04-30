Gemlik'te traktör kazası: 1 yaralı

Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi Aytepe tesisleri altında meydana gelen kazada, traktör sürücüsü Osman Gürsoy yaralandı. Yaralı Gürsoy kaza yerinden Umurbey Mahallesi Muhtarı Mustafa Duran tarafından ambulansın gelebileceği noktaya araçla taşındı. Yaralı Gürsoy, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.