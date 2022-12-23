Gemlik'te Uğur Böcekleri, ‘Çağdaş Eğitim' ile gelişecek

Eğitim işbirliği protokolü, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Müfit Parlak ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından başkanlık makamında imzalandı.

“Başkan Sertaslan, “Kooperatifimize desteği için teşekkür ediyorum”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Çağdaş Eğitim Kooperatifinin eğitim ve öğretimde Türkiye genelinde önde gelen kooperatiflerden olduğunu, kurulduğu günden bu yana özellikle kırsalda yaşayan ve kötü ekonomik duruma sahip kız çocuklarına verdiği desteğin takdirle karşılandığını ifade ederek, “Seçim vaatlerimizden biri olan Uğur Böcekleri kreşimizi göreve gelir gelmez çok kısa bir sürede hizmete açtık. Kreşimizde şu anda 78 çocuğumuz eğitim görüyor. Çağdaş Eğitim Kooperatifimizin eğitime sunduğu katkılar ve tecrübesini bizlere aktarması bizim için mutluluk vericidir. Yaptığımız bu prokotol ile birlikte; Uğur Böcekleri kreşimizin hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla ihtiyaç duyulacak desteği, okulumuzun iyileştirilmesi, eğitim öğretim programlarımızın zenginleştirilmesi gibi destekler alacağız. Kooperatifimize desteği için teşekkür ediyorum” dedi.

“Bursa'da tek”

Kreşin yaptığı hizmetler açısından ilçe belediyeleri arasında Bursa'da tek olduğunu belirten Başkan Sertaslan, kreşin asıl amacının asgari ücretlere çalışan annelerin iş hayatından kopmaması için destek vermek olduğunu vurguladı. Piyasa fiyatlarının yarısından az bir miktara çok sayıda öğrenciye hizmet verdiklerini de belirtirken, hizmet kalitesini arttırmak için her zaman çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Bursa Şube Başkanı Prof. Dr Müfit Parlak ise, Gemlik Belediyesi ve Çağdaş Eğitim Koopertifi tarafından imzalanan protokolün iki kurum içinde bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Müfit Parlak tarafından protokol imzalandı.