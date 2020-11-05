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Gemlik'te uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir araç kiralama dükkânında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araç kiralama dükkânında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği tarafından uzun süredir takip edilen Gökhan K.'nin işyerinde yapılan aramada 1050 adet uyuşturucu hap, 204 gram selvi, 439 gram toz esrar, 1088 gram esrar, 2.7 gram metanfetamin, 1 adet av tüfeği, 106 adet tabanca fişeği, 18 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Son dönemde yakalanan en ciddi miktarda uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına alınan Gökhan K.'nin ilk sorgusu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapıldı. Zanlı sorgusunun ardından Gemlik Adliyesinde hâkim karşısına çıkarılarak Bursa Kapalı Cezaevinde gönderildi.

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