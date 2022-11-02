Gemlik'te uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir otomobilde yapılan aramada, 5 bin 800 gram metamfetamin yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ile gerçekleştirilen operasyonda, Gemlik'te durdurulan otomobilde yapılan aramada, 5 bin 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınarak Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ilk sorgusu yapılan U.G. (44) isimli zanlı, Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.