Gemlik'te uyuşturucu tacirine şok operasyon: 2 kilo 15 gram esrar yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir şahsın evinde yaptığı aramada 2 kilo 15 gram esrar ele geçirdi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uzun süredir takibe aldığı A.S. (43) isimli şüpheli şahsın alınan izinle birlikte arama yaptı. Yapılan aramada 2 kilo 15 gram esrar, 2 adet dijital terazi, 3 tane tabanca, 1 kasatura ve 20 adet mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.