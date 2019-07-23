Gemlik'te yeşil alana hafriyat zabıtaya takıldı

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevreyi kirleten firmalara göz açtırmıyor. Yapılan kontrol ve denetim sonucu bir hafriyat kamyonunu takibe alan zabıta ekipleri, kamyonun Engürücük Mahallesi Muratoba yolunda yeşil alana izinsiz hafriyat döktüğünü tespit etti. Yasaya göre belirtilen alanlar dışında hafriyat dökümünün yasak olduğunu belirten ekipler, izinsiz döküm işlemini fotoğraflayarak tutanak tuttular. Zabıta ekipleri ayrıca ilgili tutanak ve belgeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na da gönderdi.

Zabıta düzeni sağlamaya devam edecek

Konuyla ilgili bilgi veren zabıta yetkilileri yeşil alanlara gelişi güzel hafriyat ve moloz dökmenin yasalara aykırı olduğunu hatırlatarak bu işlemi gerçekleştiren kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem başlatılacağını dile getirdi. Gemlik Belediyesi zabıta ekiplerinin Gemlik'te düzeni sağlamak adına kesintisiz çalışmaya devam edeceğinin altını çizen yetkililer gerek ilçe merkezinde gerek kırsal alanda çevreyi kirletenlere, düzeni bozanlara göz açtırılmayacağını dile getirdiler.