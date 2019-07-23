İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gemlik'te yeşil alana hafriyat zabıtaya takıldı

Yeşil alana izinsiz hafriyat döken kamyona Gemlik zabıta ekipleri tarafından işlem yapıldı.


Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevreyi kirleten firmalara göz açtırmıyor. Yapılan kontrol ve denetim sonucu bir hafriyat kamyonunu takibe alan zabıta ekipleri, kamyonun Engürücük Mahallesi Muratoba yolunda yeşil alana izinsiz hafriyat döktüğünü tespit etti. Yasaya göre belirtilen alanlar dışında hafriyat dökümünün yasak olduğunu belirten ekipler, izinsiz döküm işlemini fotoğraflayarak tutanak tuttular. Zabıta ekipleri ayrıca ilgili tutanak ve belgeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na da gönderdi.


Zabıta düzeni sağlamaya devam edecek


Konuyla ilgili bilgi veren zabıta yetkilileri yeşil alanlara gelişi güzel hafriyat ve moloz dökmenin yasalara aykırı olduğunu hatırlatarak bu işlemi gerçekleştiren kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem başlatılacağını dile getirdi. Gemlik Belediyesi zabıta ekiplerinin Gemlik'te düzeni sağlamak adına kesintisiz çalışmaya devam edeceğinin altını çizen yetkililer gerek ilçe merkezinde gerek kırsal alanda çevreyi kirletenlere, düzeni bozanlara göz açtırılmayacağını dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.