Gemlik'te “yeşil” transferi sürüyor

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların bulundukları yerden yeni yaşayacakları alanlara nakillerini üstün teknolojik özelliklere sahip ağaç söküm ve dikim araçlarıyla gerçekleştiriyor. Yapılan ağaç nakilleri ile bir yandan ağaçların sağlıklı büyümesi sağlanırken, diğer yandan da ilçe genelinde uygun park alanlarına yetişkin ağaç dikimleri yapılıyor.

Daha yaşanabilir, daha yeşil bir Gemlik için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Refik Yılmaz, son 1 yıl içinde ilçenin muhtelif yerlerine çoğunluğu çınar, ıhlamur ve zeytin ağacı olmak üzere bin 500'ün üzerine fidan diktiklerini söyledi. Şehrin her noktasında yeşillendirme, çevre düzenleme, park yapımı çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Refik Yılmaz, "Bir yıl içinde 100'ün üzerinde ağacın farklı bölgelere naklini yaptık. Bu ağaçların bakımlarını da üstleniyoruz. Ağaçlara zarar vermeden, kent estetiğine uygun alanlarda yeniden toprakla buluşturuyoruz" dedi.