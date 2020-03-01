Gemlik'te yıllar sonra modern pentatlon fırtınası

Yüzme, koşu ve atış dalında gerçekleşen modern pentatlon yarışları, Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediyespor Kulübü ve Gemlik Kent Konseyi ev sahipliğinde tamamlandı. Yarışlar Cumartesi günü Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi Yüzme Havuzu'nda başladı. U9, U11, U13 ve U15 kategorilerinde 133 kategorilerine göre turlarda yeteneklerini sergiledi. Gemlik Belediyesporlu genç sporcular da yüzmede çeşitli dereceler elde etti.

Yarışların ikinci günü ise İskele Meydanı'nda devam etti. Genç sporcular 'lazer run' adı verilen yarışlarda koşu ve atış alanında kıyasıya ter döktü. 200 metrelik koşunun ardından lazer tabancaları ile hedefi tutturmaya çalışan gençleri aileleri ve Gemlikliler heyecanla izledi. Sporcular toplamda 30 seri yüzme ile 30 seri koşu ve atış gerçekleştirdi.