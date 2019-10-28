Gemlik'te yol çalışmaları sürüyor

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Umurbey Mahallesi'nde yeni açılan Ertuğrulgazi Caddesi'nde çalışmalar gerçekleştirdi. Zeytinlik çevresinde, yol üzerinde bir okul da bulunan caddede düzenleme gerçekleştiren ekipler, caddenin yaklaşık 500 metrelik bölümünde sathî kaplama yaptı. Öte yandan yolun çevresinde gerek görülen noktalara yama ve düzeltme de gerçekleştiren Fen İşleri ekipleri 30 tonu aşkın soğuk asfalt kaplama kullandı. Daha sonra Büyük Kumla'da çalışmalara devam eden ekipler, uzun süredir Kumlalıların talep ettiği mezarlık yolu genişletme çalışmalarını tamamladı. Büyük Kumla Muhtarı Nuri Çakır da çalışmaları takip ederek Fen İşleri çalışanlarına teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmaların hızla devam edeceğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Ekiplerimiz çalışmaları iki koldan yürütüyor. Birincisi, mevcut yollarda ihtiyaç duyulan tamir ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yollardaki bozuklukları gören vatandaşlarımız gerek whatsapp gerek çağrı merkezimiz üzerinden ihtiyaçları bizlere ulaştırırken ekiplerimiz de hızlı şekilde gerekli düzenlemeleri yapıyor. Diğer çalışmalar ise özellikle kırsal alanlarda yeni açılan yollarda gerçekleşiyor. Alt yapı çalışmaları henüz tamamlanmayan bu yollarda soğuk asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor” dedi.