Gemlik'te yol çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesi Çukurbahçe mevkiinde devam eden yol çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu.

Gemlik'te daha önce çalışmaları Anıtlar Kurulu'nun izni olmadığı için durdurulan ve tekrar başlanan çalışmalarda tarihi kalıntılara rastlandı. Arkeologlar eşliğinde devam eden çalışmalar güzergah üzerinde başka yerde devam ederken, tarihi kalıntıların bulunduğu alanda nasıl bir çözüm bulunacağı öğrenilemedi.

Alınan bilgiye göre bulunan kalıntıların milattan önce 3. yüzyıla kadar dayandığı ve bölgede eski bir kemer ile lahitlerin de bulunabileceği öne sürüldü.