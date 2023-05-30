Gemlik'te yükseköğretimin kalitesi öğrenci merkeziyle artacak

Yapım çalışmaları kısa bir süre içinde bitmesi beklenen iki katlı öğrenci merkezi, 900 metrekare taban alanından oluşuyor. Merkezin içinde kafeterya, iki adet 250 kişilik anfi ve kütüphane bulunurken, barındırdığı manzarayla öğrencilere körfeze karşı ders çalışma imkanı sağlayacak.

“Eğitime katkılarımız sürecek”

Eğitime katkılarının devam edeceğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik Belediyesi olarak ilçemizin eğitim hayatına katkımız üç yaşından başlayıp 20'li yaşlara kadar devam ediyor. Sosyal yaşam merkezimizde hayata geçirdiğimiz emsallerinden çok uyguna ve geniş alanıyla hizmet veren uğur böcekleri kreşimiz dün itibarıyla tüm kayıtlarını doldurdu. Her yıl okula başlayan çocuklarımıza verdiğimiz kırtasiye destekleri sayesinde tüm çocuklarımız eşit bir şekilde eğitim ve öğretim hayatına adım atıyor. Liselerimizde spor sahaları yapıyoruz. Üniversitemiz için ise öğrenci merkezimizi inşa ediyoruz. Merkezimizin üniversite öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Öğrencilerin eğitim hayatına yeni bir soluk kazandıracak”

Gemlik Asım Kocabıyık Kampüsü içerisinde yapılan öğrenci merkezi inşaatının teknik detaylarını da açıklayan Başkan Sertaslan, “Borusan Kocabıyık Vakfı ve belediyemizin ortak gayretleriyle proje haline gelen ve inşaat çalışmalarını aralıksız sürdürdüğümüz öğrenci merkezimiz 900 metrekare taban alanı ve 2 bin 100 metrekare inşaat alanından oluşuyor. İçerisinde 250 öğrenci kapasiteli iki anfi, öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebileceği kafeteryası ve kütüphane alanı bulunuyor. Çağdaş mimarisi ve körfez manzarasıyla bu merkez, öğrencilerin eğitim hayatına yeni bir soluk kazandıracak” diye konuştu.