Gemlik'te zabıtadan fırın denetimi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri, fırınları denetledi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Müdürü Yaşar Demirdirek, nezaretinde ramazanın başlaması ile birlikte ilçede faaliyet gösteren pide ve ekmek fırınlarında denetimlere başladı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren pide ve ekmek fırınlarında gramaj, ekmek ile pide fiyatları, işyeri açma ve çalışma ruhsatları üzerine genel denetimleri gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü Yaşar Demirdirek, özellikle ramazan ayının girmesi münasebetiyle ekmek ve pide fırınlarında bu tür denetimlerin artırılarak devam edeceği bilgisini verdi.