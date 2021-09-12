Gemlik'te zeytinli tatlar yarıştı

Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Gemlik Zeytini'ni tüm dünyaya tanıtmak ve üretici ile vatandaşı buluşturmayı hedefleyen festivalde zeytinli ve zeytinyağlı yemekler yarıştı.

Televizyon programcısı ve yazar Nermin Gül'ün sunduğu “Zeytinli Tatlar Yarışması”, Gemlik amfi tiyatroda gerçekleşti. Yarışmanın jürisini Gül'ün yanı sıra Karacaali Mahallesi Muhtarı Göksal Noca, Uzay Pastaneleri Üretim Müdürü Ali Muslu ve tiyatro sanatçısı Murat Makar oluşturdu. Amfi tiyatroya gelen Gemlikliler, 17 katılımcının olduğu yarışmayı ilgiyle takip ettiler.

Zeytinyağlı dolmadan zeytinli poğaçaya, yumurta dolmasından zeytin ezmeli makarnaya, çeşitli lezzetlerin yarıştığı program keyifli anlara sahne oldu. Programcı Nermin Gül de Gemlik zeytinyağı kullanarak biber dolması ve taze fasulye pişirdi.

Jüri üyeleri, Gemlik zeytini ve zeytinyağlı birbirinden lezzetli yemekleri titizlikle değerlendirdiler. Puanlama sonucunda sürpriz yemeğiyle Sibel Güleryüz birinci, Zeytinli Tavuk ve Bulgur Köftesi Yemeği ile Fatma Kurşun ikinci, Zeytinli sos ile Çiğdem Çelikten üçüncü oldu. Nermin Gül, dereceye giren yarışmacılara “Hani Yapamazdım” kitabını imzalayarak hediye etti. Ödül kazanan yarışmacılar, Nermin Gül'ün televizyon programına da katılarak Gemlik yöresine özel yemekleri anlatacaklar.