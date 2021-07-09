Gemlik'ten 5 bin kitap Van yolcusu

Gemlikli gençlerin topladığı yaklaşık 5 bin kitap, Van'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye ediliyor.

Gemlik Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu Gemlik Gençlik Ofisi, dikkat çeken bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Gençlerin ders çalışmak, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek için yararlandığı yeni buluşma noktaları olan Gençlik Ofisi, önemli bir dayanışmanın merkezi oldu. GOFİ olarak bilinen ofiste bir araya gelen gençler, çoğunluğu üniversite hazırlık kitapları olmak üzere çevrelerinden temin ettikleri yaklaşık 5 bin kitabı tek tek inceleyip paketlere yerleştirdiler. Kullanılmış ya da hasarlı kitaplar ayrılarak geri dönüşüme gönderildi. Kullanılmamış kitaplar ise Van'daki bir okula gönderilmek üzere kolilere yerleştirildi.

Gemlikli gençleri duyarlılıklarından dolayı kutlayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gençlik Ofisi'nde dikkat çekici çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Gemlik Gençlik Ofisimiz, gençlerimizin hizmetine girdiğinden beri dikkat çekici çalışmaların mekânı oldu. Mesleki ve eğitici programların yanı sıra eğlenceli etkinlikler de burada gerçekleşiyor. Buraya gelen gençlerimiz çay, kahve ve meşrubat yanında kütüphanesi, aylık yayınları, internet ve diğer olanaklarından ücretsiz faydalanabiliyorlar. Bu imkânlara sahip gençlerimiz önemli bir duyarlılık göstererek topladıkları ders kitaplarını Van'daki arkadaşlarına hediye ediyorlar. Dayanışma içinde olan çocuklarımızla gurur duyuyorum.”