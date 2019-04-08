31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinin kesin sonuçlarının belli olmasının ardından Başkan Alper Taban ve 37 meclis üyesi mazbatalarını aldı. Mazbata töreni İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Erdinç Bilen, “Bu seçim döneminin 1 Ocak 2019 tarihinde başlaması ve seçim takvimi açısından da en uzun seçim takvimi olmasından dolayı yorucu bir dönemi geride bıraktık. Çok şükür İnegöl'ümüz açısından çok huzurlu, seviyeli, siyasi anlamda özellikle bizler anlamında çok memnun kaldığımız bir seçim süreci yaşadık. Bu süre içerisinde tabi ki tempo da yaptık. Ancak huzurluyuz, mutluyuz” dedi.

Mazbatasını aldıktan sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Aslında görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bizlere inanan, güvenen halkımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi niyetle, samimiyetle aldığımız vazifeyi son 16 aydır sürdürüyorduk. Parti teşkilatımız bizleri yeniden aday olarak gösterdi. Bizler de yenilenerek, meclis üyelerimizi oluşturarak, beyanlarımızı ve projelerimizi hazırlayarak milletimizin huzuruna çıktık. Vermiş olduğumuz beyanlar, anlattığımız projeler ve koyduğumuz hedefler üzerinden ilçe halkımız bizlere bir kez daha teveccüh gösterdiler. Ben buradan bir teşekkürü de cumhur ittifakımızın ortaklarından olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne etmek istiyorum. Buradan tüm siyasi partilerimizin temsilcilerine teşekkür ediyorum. 37 meclis üyesinin 32 tanesini cumhur ittifakı alarak kazanmış olduk. İnegöl'e güzellikleri kazandırmak, yenilikleri katabilmek için çalışacağız. Burada kim olursa olsun bir siyasi partinin temsilcisi olacak. Oy veren, vermeyen halkımızın belediye başkanı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkese aynı mesafede olduğumuzu, herkese aynı güzellik ve hoşgörüde yaklaşacağımızı belirtmek istiyorum. Hizmetlerimizi bu doğrultuda yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum. Bizler hakkaniyetten, adaletten, adil olmaktan uzaklaşmadan, olması gerektiği gibi tüm vatandaşlarımıza el birliği ile hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah güzel bir İnegöl'ü hayata geçirmek için çalışacağız. Herkese hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban'ın konuşmasının ardından asil 37 meclis üyesi ve yedek üyelerin mazbataları İlçe Seçim Kurulu üyeleri tarafından tek tek sahneye davet edilerek takdim edildi.