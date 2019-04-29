Genç adam dere yatağında ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir genç dere yatağında ölü olarak bulundu.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Nadır deresinin mezbahana kısmında meydana geldi. Dere yatağında vücudunun bir ölümü suyun içinde yüzü koyun kapaklanmış bir halde genç adamı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri genç adamın öldüğünü tespit etti. Polis cesedin H.Ö.S.'ye (26) ait olduğunu tespit etti. Şahsın cesedi otopsiye gönderildi. H.Ö.S'nin cenazesi sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi.