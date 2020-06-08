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Genç adam kalp krizinden öldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada kalite sorumlusu olarak çalışan 38 yaşındaki genç adam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada kalite sorumlusu olarak çalışan 38 yaşındaki genç adam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç adamın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.


Orhangazi'de bir fabrikada 9 yıldır çalışan Eyüp Tınmaz dün akşam evinde akşam yemeği sonrasında aniden fenalaştı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan 38 yaşındaki genç adam burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eyüp Tınmaz'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Eyüp Tınmaz'ın genç yaştaki ölümü eşi, ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

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