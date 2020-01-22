Genç atletlere Osmangazi desteği

Spora desteğiyle bilinen Osmangazi Belediyesi, bünyesinde yer alan atletizm takımı sporcularına çekiç, cirit, gülle, disk, eşofman ve ayakkabı dağıttı. Olimpik Atletizm Stadyumu'nda yapılan malzeme dağıtımında genç atletlerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Osmangazi Belediyespor Kulübü Asbaşkanı Cihat Yusufoğlu, “Toplam 3 bin 692 lisanslı sporcumuzla ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya damga vuruyoruz. Alt yapıya verdiğimiz önemin meyvelerini alıyoruz. Sizlerden isteğimiz daha çok çalışarak ülkemizi farklı platformlarda en iyi şekilde temsil etmeniz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Genç atletler ise her zaman başarı odaklı olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.